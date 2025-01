Sternsinger Elisabethschule

Sternsinger der Elisabthschule Aichach gibt es seit 21 Jahren: Stadtpfarrer Herbert Gugler sandte die Sternsinger aus, die den Segen Gottes in die Klassen und Gruppen der Elisabethschule und des Kinderhauses der Lebenshilfe Aichach-Friedberg bringen. Sie besuchten aber auch Privatpersonen in Aichach und die Schulen in Ecknach, Kühbach und Hollenbach. Außerdem sind sie nach München zu Kardinal Marx, ins Bayerische Kultusministerium, ins Innenministerium und in den Landtag eingeladen. In Augsburg besuchen sie Bischof Bertram Meier und die Regierung von Schwaben.