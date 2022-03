"Super-Sonntag" im Mai: Zur Wila machen in Aichach auch die Läden auf

Plus Auf Wunsch der Aktionsgemeinschaft Aichach verschiebt der Stadtrat einen verkaufsoffenen Sonntag auf das Gewerbeschau-Wochenende im Mai. Dann ist auch Autosonntag.

Richtig viel los ist in der Aichacher Innenstadt, wenn mehrere Veranstaltungen zusammentreffen. Im Mai soll das der Fall sein, wenn die Leistungs- und Verkaufsschau Wila stattfindet. Am Sonntag können die Besucher und Besucherinnen auch einkaufen. Der Aichacher Stadtrat hat beschlossen, einen verkaufsoffenen Sonntag von April auf das Wila-Wochenende vom 5. bis 8. Mai zu verschieben.