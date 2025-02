Tanzen, Spielen, Lachen: Beim Kinderball der Paartalia geht‘s hoch her

Proppenvoll mit kleinen Maschkera war die TSV-Halle in Aichach bei den beiden Kinderbällen der Faschingsgesellschaft Paartalia am Samstag und Sonntag. Da wurde viel getanzt, gespielt und gelacht. Bei Luftballontanz, Bobfahren, einer langen Polonaise, Limbo an der Stange und vielem mehr wurde ausgelassen gefeiert. Die Paartalia blickt auf ein Wochenende mit strahlenden Kinderaugen, toll kostümierten Faschingsfans und einer Bombenstimmung zurück. Noch mehr Faschingsstimmung für Klein und Groß gibt es beim bunten Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz am Faschingssamstag, 1. März, ab 13.30 Uhr. Foto: Christian Höchtl

Johanna Steininger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis