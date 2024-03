Aichach

vor 17 Min.

Taxi Weber bekommt zum 1. April einen neuen Chef

Wechsel bei Taxi Weber: Herbert und Anja Weber übergeben zum 1. April ihr Taxi-Unternehmen an Benedikt Dünzl (rechts).

Plus Anja Weber gibt ihr Taxi-Unternehmen in Aichach ab und wandert mit ihrem Ehemann Herbert aus. Der neue Inhaber Benedikt Dünzl betreibt schon eine andere Firma.

Von Claudia Bammer

Knapp vier Jahre lang hat Anja Weber ihr Taxi-Unternehmen in Aichach betrieben, tatkräftig unterstützt von ihrem Ehemann Herbert. Zum 1. April gibt sie es in andere Hände: Benedikt Dünzl übernimmt das Unternehmen, das Personal und die Fahrzeuge. Der Betrieb soll nahtlos weitergehen, sagt Weber. Das Ehepaar selbst wandert aus.

Anja Weber, die aus Bobingen im Landkreis Augsburg stammt, lebt seit ihrem 16. Lebensjahr in Aichach. Nachdem sie einige Jahre als angestellte Taxifahrerin gearbeitet hat, erfüllte sie sich ihren Traum von der Selbstständigkeit und gründete mitten in der Corona-Pandemie im Juni 2020 Taxi Weber. Unterstützt hat sie dabei stets ihr Ehemann Herbert, der im Hauptberuf fast 30 Jahre bei den Stadtwerken München als Busfahrer und U-Bahnfahrer gearbeitet hat. Der Fuhrpark ist von zwei Taxen und einem Mietwagen am Anfang auf drei Taxen und drei Mietwagen angewachsen. Darunter ist auch ein Rollstuhltaxi. Neben Anja und Herbert Weber gehören sechs Mitarbeiter zum Team.

