Tödlicher Unfall auf B300 bei Aichach: 31-jährige Autofahrerin stirbt

In der Nacht zum Montag stoßen auf der Bundesstraße B300 bei Aichach-Ecknach ein Auto und ein Lastwagen frontal zusammen. Für die Autofahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

Auf der Bundesstraße B300 bei Aichach ist in der Nacht zum Montag ein tödlicher Unfall passiert. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilte, kam dabei eine 31-Jährige ums Leben.

Um kurz vor Mitternacht war die Autofahrerin frontal mit dem Lastwagen eines 57-Jährigen zusammengestoßen. Sie war in Richtung Kühbach unterwegs gewesen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Aichach, die vor Ort neben zahlreichen weiteren Kräften im Einsatz war, auf der Höhe des Aichacher Stadtteils Ecknach zwischen den Anschlussstellen Aichach-West (Tränkmühle) und Aichach-Süd (Klingen).

31-jährige Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung war die Feuerwehr Aichach nach eigenen Angaben mit dem Rüstzug als erste Einheit an der Unfallstelle. Medizinisch ausgebildete Feuerwehrkräfte sahen sofort nach allen Unfallbeteiligten. Parallel dazu wurden ein Bereitstellungsplatz zur technischen Hilfeleistung aufgebaut und die Unfallstelle abgesichert.

Für die Autofahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige Lastwagenfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß der Polizei zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße wurde der Feuerwehr Aichach zufolge komplett gesperrt. Zur weiteren Absicherung der Unfallstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr Dasing mit dem Verkehrssicherungsanhänger nachalarmiert. Sie leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Aichach-West (Tränkmühle) aus.

Autofahrerin befand sich laut Polizei wohl in psychischer Ausnahmesituation

Die Polizei ermittelt nun zu den näheren Hintergründen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Autofahrerin offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 entgegen.

Für die Feuerwehren war der Einsatz gegen 3.30 Uhr beendet. Die Unfallstelle blieb der Feuerwehr Aichach zufolge vorerst weiterhin gesperrt. Neben der Polizei waren unter anderem ein Notarzt, zwei Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Aichach mit sechs Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Dasing mit zwei Fahrzeugen und die Kreisbrandinspektion vor Ort.