Tom und Basti treten mit neuem Programm im Pfarrzentrum Aichach auf

Die lustigen Oberpfälzer sind mittlerweile seit über 20 Jahre als Wirtshausmusiker auf Tour. Aus den Buam aus der Mauth sind gstandene Mannsbilder geworden, in denen die alten Kindsköpfe stecken. Sie ziehen mit Gitarre, Steirischer und ihren typischen alten Gewändern wie Vagabunden von Ort zu Ort. Grad so, als wäre die Uhr zurückgedreht worden: Tom & Basti verkörpern die neue Art der Rückbesinnung. Am Sonntag, 23. Februar, treten sie mit ihrem neuen Programm „Zweischneidig“ im Aichacher Pfarrzentrum auf. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es direkt bei der Urlaubsoase in Aichach oder online unter www.reservix.de.

Kartenvorverkauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis