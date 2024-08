TSV Aichach feiert das Ehrenamt

Alle drei Jahre ehrt der TSV Aichach seine Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft mit einem Ehrenamtsfest. In feierlichem Rahmen wurde den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer des Vereins für ihren Einsatz und ihr Engagement gedankt. Außerdem wurden Mitglieder, die seit 25, 40, und 50 Jahren im Verein sind, geehrt. Sie erhielten eine Urkunde sowie eine Anstecknadel oder ein Handtuch mit dem TSV Aichach Logo. Auch die Sportler des TSV Aichach waren voll des Lobes für ihre ehrenamtlichen Unterstützer. Ohne sie wäre der Verein nicht das, was er heute ist, betonten sie in ihren Dankesreden.

Nicole Vogt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehrenamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis