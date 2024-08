Umfrage in Aichach: Das Stadtfest ist ein Muss

Zu einem großen Freiluftbiergarten wird am Samstag, 3. August, die Aichacher Innenstadt: Dann wird das Stadtfest gefeiert. Es wird eine große Auswahl an kulinarischen Leckerbissen geben und auch das Bühnenprogramm ist vielfältig. Und am Sonntag, 4. August, lockt wieder der Kabarett-Frühschoppen. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie auf das Stadtfest gehen und was es für sie bedeutet.

Gundi Ott-Bauer, Aichach-Oberbernbach

Gundi Ott-Bauer, Aichach-Oberbernbach: Wir werden auf das Stadtfest gehen. Wenn wir nicht gerade im Urlaub sind, gehen wir jedes Jahr dort hin. Es macht mir einfach Spaß, mitzuerleben, dass so viel los ist in der Stadt. Es macht Spaß, Bekannte zu treffen, miteinander zu reden und sich die verschiedenen Musikgruppen anzuhören. Einfach einen schönen Abend haben.

Karin Hermann, Aichach

Karin Hermann, Aichach: Mein Mann und ich gehen auf jeden Fall hin, weil wir immer viele Leute treffen, die man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat. Wir werden überall durchgehen und verschiedene Sachen beim Essen und Trinken probieren. Das Stadtfest ist nur einmal im Jahr und darauf freuen wir uns immer. Der Termin ist bei uns ein Muss.

Olena Shepa, Aichach

Olena Shepa, Aichach: Ich liebe Feste und werde deshalb auf jeden Fall hingehen. Das habe ich auch die Jahre vorher mit meinen Kindern und einer Freundin gemacht. Ich mag die Musik und vor allem die traditionelle Kleidung. Davon bin ich immer hin und weg. An der Universität in der Ukraine habe ich Geschichte für Lehramt studiert. Das ist mein Beruf und mein Hobby.

Andrea Schmaus, Diedorf

Andrea Schmaus, Diedorf: Ich bin früher gerne auf das Stadtfest gegangen. Ich bin im Dachauer Umfeld aufgewachsen und es war immer ein schönes Fest am Anfang der Ferien. Seit ich nur noch beruflich in Aichach tätig bin, bin ich in der Stadt aber kaum noch privat unterwegs. Am Stadtfest hat mir immer die Kombination aus lokalem und kulturellem Angebot gefallen.