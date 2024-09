Umfrage in Aichach: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schultag?

Am Dienstag ist es wieder so weit: Die Erstklässler und Erstklässlerinnen schultern zum ersten Mal ihre neue Schultasche und gehen in die Schule. Ein aufregender Tag für die Kinder, die dabei meistens von ihren Eltern begleitet werden. Die Schultüte gehört bei den meisten dazu. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, welche Erinnerungen sie an ihren ersten Schultag haben.

Robert Riemer, Inchenhofen

Robert Riemer, Inchenhofen: Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Das ist alles eher verschwommen. Daheim hängt ein Foto von mir im Gang, auf dem ich als Erstklässler mit meiner Schultüte und einem gepunkteten Hemd zu sehen bin. Das ist ein schönes Foto. Aber sonst weiß ich nicht mehr viel. Auch von meinen Kindern und meiner Frau hängt ein solches Bild im Gang.

Gudrun Kern, Aichach

Gudrun Kern, Aichach: Das ist schon ewig her. Ich bin 1957 in die Schule gekommen. Damals fing die Schule an Ostern an. Ich hatte einen dunkelblauen Faltenrock mit dem passenden Oberteil an. Ich war stolz, dass ich in die Schule komme und habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich endlich lesen lerne. Mein Lehrer hieß Herr Rausch und war ein Bekannter meines Vaters.

Laura Fröschl, Aichach

Laura Fröschl, Aichach: Ich erinnere mich noch an meine Schultüte, weil sie so schön war. Es war ein Hase drauf mit einer eigenen Schultasche und einer Tafel. Anscheinend habe ich mir das als Kind gewünscht und meine Mutter hat ihre Kreativität laufen lassen und sie selbst gebastelt. Es gibt Fotos, wie ich mit Schultüte und Katzenschultasche auf einem Rattanstuhl sitze.

Holger Winkler, Altomünster

Holger Winkler, Altomünster: An den ersten Schultag erinnere ich mich nicht wirklich. Meine Schultüte war riesengroß. Das weiß ich noch. Wir hatten kürzlich ein Klassentreffen nach 25 Jahren und ich habe mich schwergetan, die Leute zu erkennen. Durch die Anekdoten kamen dann wieder Bilder hoch. Vielleicht bin ich ein Mensch, der mehr nach vorne und nicht nach hinten schaut.