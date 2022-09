Umfrage in Aichach: Erinnerungen an den ersten Schultag

Für 1410 Kinder heißt es am Dienstag zum ersten Mal: auf in die Schule! Woran sich die Aichacherinnen und Aichacher noch erinnern.

Für die Erstklässler und Erstklässlerinnen wird der Dienstag ein aufregender Tag: Sie gehen zum ersten Mal in die Schule. In Begleitung ihrer Eltern, mit Schulranzen und Schultüte. Während der erste Schultag früher eher in kleiner Runde gefeiert wurde, ist er heute ein großes Ereignis. An der Schule werden die Kinder mit einer Feier willkommen geheißen und auch in der Familie wird oft gefeiert. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz nach ihrem ersten Schultag gefragt.

Alfons Kölbl, Aichach-Ecknach Foto: Gerlinde Drexler

Alfons Kölbl aus Aichach-Ecknach: Ich glaube, dass am ersten Schultag nur meine Mutter dabei war. Es gab keine Schultüte, sondern nur ein paar Süßigkeiten und einen Apfel oder eine Mandarine. Wir sind zu Fuß in die Schule gegangen und wenn wir mal später gekommen sind, hat der Lehrer auch nichts gesagt. Hauptsache, man war da. Im Winter bin ich mit den Skiern zur Schule gefahren, weil der Schnee so hoch war.

Christoph Rick, Augsburg Foto: Gerlinde Drexler

Christoph Rick aus Augsburg: Das ist schon lange her. Der Schulanfang war sehr schön. Ich hatte eine kurze Lederhose an und ein kariertes Hemd. Auf meiner Schultüte war das Bild eines Krokodils. Grün war damals meine Lieblingsfarbe. Heute ist es Blau. Ich bin mit meinen Eltern zur Schule gelaufen. Ich kann mich noch an die große Aula erinnern. Dann ging es in die Klassenzimmer. Die hatten alte Holztüren. Es war sehr kommod.

Helga Roch, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Helga Roch aus Aichach: Wir waren arme Leute. Es gab keine Schultüte und wir waren relativ viele Kinder in der Klasse. Damals gab es in Aichach nur eine erste Klasse. Die anderen Kinder hatten auch keine Schultüte. Stattdessen habe ich am ersten Schultag eine Schale mit Obst und Stifte und Malhefte bekommen. Es gab weder eine Feier noch einen Ausflug. Alles war sehr bescheiden. Damals bin ich noch in die Mädchenschule gegangen.

Alfred Schneider, Eurasburg Foto: Gerlinde Drexler

Alfred Schneider aus Eurasburg: Meine Erinnerung an den ersten Schultag ist schön. Die Schultüte war mit Süßigkeiten gefüllt. Das ist bis heute meine schwache Seite geblieben. Damals hatte ich vermutet, dass es auch am nächsten Tag wieder Süßigkeiten gibt. Das war leider nicht der Fall. Danach habe ich mich drei Jahre abgekämpft, bis ich einen Pädagogen bekommen habe, der mich in die Kunst des Lesens eingeführt hat.