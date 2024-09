Umfrage in Aichach: Essen Sie jetzt schon Lebkuchen und Spekulatius?

Pünktlich zu Schulbeginn haben sich die sonnigen Sommertage verabschiedet und sind Regenschauern und niedrigen Temperaturen gewichen. Der Herbst steht vor der Tür. Obwohl auf den Feldern im Wittelsbacher Land noch fleißig Kürbisse geerntet werden, gibt es in vielen Supermärkten längst Lebkuchen zu kaufen. Wir haben Passantinnen und Passanten in der Aichacher Innenstadt gefragt, ob sie jetzt schon für Lebkuchen zu haben sind.

Icon Vergrößern Sibylle Hübner-Schroll, Aichach Foto: Anna Mahl Icon Schließen Schließen Sibylle Hübner-Schroll, Aichach Foto: Anna Mahl

Sibylle Hübner-Schroll, Aichach: Jedes Jahr denke ich, dass es viel zu früh Lebkuchen im Supermarkt zu kaufen gibt. Ich werde jetzt allerdings noch keine einkaufen. Für mich muss es schon noch weihnachtlicher werden. So richtig könnte ich mir Lebkuchen deshalb erst in der Adventszeit, also ab dem ersten Advent, vorstellen. Marzipan kann ich aber ganzjährig essen.

Icon Vergrößern Marlis Rudatus, früher Aichach, derzeit auf Reisen Foto: Anna Mahl Icon Schließen Schließen Marlis Rudatus, früher Aichach, derzeit auf Reisen Foto: Anna Mahl

Marlis Rudatus, früher Aichach, derzeit auf Reisen: Grundsätzlich esse ich sehr gerne Lebkuchen, besonders wenn sie frisch sind. Noch ist bei mir aber kein Bedarf da. Aus meiner Kindheit kenne ich es, dass es Weihnachtssachen erst ab dem ersten Advent zu kaufen gibt. Damals bekamen wir Lebkuchen auf bunten Tellern zu essen. Damit begann für mich die Vorfreude auf Weihnachten.

Icon Vergrößern Amelie Kirschner, Ingolstadt Foto: Anna Mahl Icon Schließen Schließen Amelie Kirschner, Ingolstadt Foto: Anna Mahl

Amelie Kirschner, Ingolstadt: Sobald der Sommer vorbei ist und der Herbst losgeht, habe ich schon Lust auf Lebkuchen. Dieses Jahr habe ich auch schon ein Lebkuchenherz gegessen. Ich bin einfach ein totaler Weihnachtsfan. Noch mehr als Lebkuchen mag ich aber die selbst gebackenen Plätzchen meiner Mama. Die gibt es aber leider noch nicht so früh wie die Lebkuchen im Supermarkt.