Umfrage in Aichach: Gehen Sie aufs Aichacher Volksfest?

Am Donnerstagabend wurde das Aichacher Volksfest mit dem großen Aufmarsch vom Stadtplatz hinaus zum Volksfestplatz eröffnet. Es dauert bis einschließlich Montag, 8. Juli. Erstmals wird dort das Bier der Brauerei Unterbaar ausgeschenkt. Michaela ist neue Festwirtin? Wie wichtig ist den Menschen die Aichacher „Wiesn“? Mögen sie das Bierzelt? Und planen Sie ein Besuch? Das haben wir Passanten in Aichach gefragt:

Icon Vergrößern Geni Schormair, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Geni Schormair, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Geni Schormair, Aichach: Ich gehe mit meinem Mann auf alle Fälle aufs Volksfest. Für einen traditionsbewussten Aichacher gehört das einfach dazu. Wir suchen uns meist einen Abend mit guter Musik aus, oft den Tag der Betriebe. Ein Halt am Los-Stand und an der Schießbude gehören dazu. Und danach geht’s mit einer leckeren Fischsemmel in der Hand nach Hause.

Icon Vergrößern Alexander Richter, Berlin Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Alexander Richter, Berlin Foto: Manfred Zeiselmair

Alexander Richter, Berlin: Ich bin noch bis Montag auf Besuch bei meinen Eltern in Aichach. Da gehört ein Volksfestbesuch mit Familie und alten Freunden natürlich dazu. Ich freue mich auf gute Stimmung bei einer Maß Bier, bei schönem Wetter gerne im Biergarten. Von den Fahrgeschäften ist mir am allerliebsten immer noch der Autoscooter. Ich liebe es, rückwärts zu fahren.

Icon Vergrößern Michael Breuß, Hollenbach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Michael Breuß, Hollenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Michael Breuß mit Enkel Felix, Hollenbach: Wir werden mit der ganzen Familie – und natürlich mit unseren beiden Enkelkindern – vermutlich am Kindernachmittag das Aichacher Volksfest besuchen. Der fünfjährige Felix liebt das Kinderkarussell und will dort auch Pommes mit Ketchup essen, wie er sagt. Seine 13-jährige Cousine fährt lieber mit dem Autoscooter.

Icon Vergrößern Ann-Kathrin Tiek, Kühbach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Ann-Kathrin Tiek, Kühbach Foto: Manfred Zeiselmair

Ann-Kathrin Tiek, Kühbach: Ich liebe die gute Laune, die auf dem Volksfest herrscht. Früher war ich mit Freunden regelmäßig dort. Zur guten Stimmung im Zelt gehört für mich eine gute Blasmusik. Seit unser Sohn auf der Welt ist, haben sich natürlich die Bierzeltbesuche reduziert. Am Samstag aber darf der Kleine Kinderkarussell fahren. Die Oma kommt dazu extra aus Augsburg.