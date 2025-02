Umfrage in Aichach: Gehen Sie in ein Wahllokal oder nutzen Sie die Briefwahl?

Wie setzt sich der nächste Bundestag zusammen? Darüber entscheiden die Wählerinnen und Wähler am Sonntag. Traditionell können sie ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Seit 2008 können sie aber auch die Briefwahl nutzen, ohne dafür einen Grund angeben zu müssen. Bei der vergangenen Bundestagswahl haben das über 47 Prozent der Wählerinnen und Wähler genutzt. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, wie sie es halten: Wahllokal oder Briefwahl?

Patrick Künstler, Aichach: Ich bin öfters unterwegs und dann nutze ich die Briefwahl. Sie ist noch aus einem anderen Grund praktisch. Ich überlege mir gut, wen ich wählen möchte. Das kreuze ich an und schicke den Brief ab. Die Entscheidung ist dann weg und ich muss mir keinen Sorgen mehr machen, ob ich mich noch umentscheiden will. Ich will nämlich auf jeden Fall wählen, aber ich bin nicht zu 100 Prozent sicher wen.

Michael Welzhofer, Berlin: Ich habe vorher gewählt, aber den Wahlbrief sofort beim Wahlamt abgegeben. Ich bin nämlich Wahlhelfer in Berlin. Von der Briefwahl halte ich nicht so viel. Das liegt daran, dass sie eine Menge an Ressourcen in Anspruch nimmt, wenn viele Menschen auf diesem Weg wählen. Die Bundestagswahl findet alle vier Jahre statt und ich sehe mich dann bereit, einmal ins Wahllokal zu gehen.

Stefan Haug, Aichach: Briefwahl ist natürlich bequemer. Ich habe sie dieses Mal benutzt, weil ich am Wahlsonntag arbeiten muss. In das Wahllokal gehe ich allerdings gerne. Ich liebe die Atmosphäre dort und besonders das Einwerfen des Wahlzettels in die Urne ist für mich etwas Symbolisches. Da ich schon im Vorfeld meine politische Meinung habe, war es für mich auch kein Problem, die Briefwahl zu nutzen.