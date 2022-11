Umfrage in Aichach: Gehen Sie zum Leonhardiritt?

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet der Leonhardiritt in Inchenhofen wieder statt. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, ob sie hingehen.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause findet in diesem Jahr wieder der Leonhardiritt in Inchenhofen statt. Er wird immer – soweit es die aktuelle Lage zulässt – an dem Sonntag gefeiert, der dem 6. November am nächsten liegt. Dieses Jahr fällt der Sonntag genau auf den 6. November. Neben wichtigen Geistlichen werden morgen auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich den Leonhardiritt anschauen werden.

Johanna Vogel aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Johanna Vogel aus Aichach: Nein, dieses Jahr werde ich nicht zum Leonhardiritt gehen. Das liegt daran, dass ich eigentlich gar kein so großer Kulturfan bin. Dennoch finde ich es gut, dass es den Leonhardiritt gibt. Ich war auch schon einmal da, aber das war vor langer Zeit – vor etwa 18 Jahren. Nichtsdestotrotz schließe ich nicht aus, dass ich in den nächsten Jahren wieder hingehen werde.

Beate Popp aus Affing Foto: Roberta Cojocaru

Beate Popp aus Affing: Nein, ich habe nicht vor, mir diesen Sonntag den Leonhardiritt in Inchenhofen anzuschauen. Der Grund dafür ist, dass ich keine Zeit habe. Außerdem war ich vor einigen Jahren schon mal dabei. Als mein Sohn jünger war, bin ich damals mit ihm dorthingegangen. Nun ist er aber schon über 40 Jahre alt. Außerdem finde ich, es reicht, wenn man den Leonhardiritt schon einmal gesehen hat.

Martin Mück aus Obergriesbach Foto: Roberta Cojocaru

Martin Mück aus Obergriesbach:. Auch ich werde den Leonhardiritt am 6. November nicht besuchen. An sich finde ich das ganz nett, aber ich selbst habe mir noch nie den Leonhardiritt in Inchenhofen angesehen. Es interessiert mich nicht sonderlich. Das liegt daran, dass ich kein Interesse an Pferden habe. Außerdem sind für meinen Geschmack – und das liegt nicht unbedingt an Corona – zu viele Leute da.

Elise Pelzer aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Elise Pelzer aus Aichach: Mich freut es, dass der Leonhardiritt wieder stattfinden kann, aber ich werde nicht mehr hingehen – auch wenn ich ihn ganz schön finde. Ich kenne ihn noch von früher und habe ihn auch schon oft gesehen. In Inchenhofen ist es sehr eng, und wenn es mal laut wird, weiß man mit den Pferden nie. Ich schaue mir stattdessen vielleicht den Leonhardiritt aus Bad Tölz im Fernsehen an.

