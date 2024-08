Umfrage in Aichach: Interessieren Sie die Medaillen und Rekorde bei Olympia?

Mit einer spektakulären Feier wurden die Olympischen Spiele in Paris Ende Juli eröffnet. Am Sonntag, 11. August, gehen sie mit der Abschlussfeier zu Ende. Zwei Wochen, in denen Rekorde aufgestellt und neue Sportarten sich zum ersten Mal international messen konnten. Wir haben Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie die Olympischen Spiele erlebt haben.

Petra Fehrer, Pöttmes-Handzell

Petra Fehrer, Pöttmes-Handzell: Die Übertragungen der Olympischen Spiele sind immer am Nachmittag. Da habe ich keine Zeit. Und als vierfache Oma habe ich jetzt noch weniger Zeit. In der Zeitung habe ich aber schon ein bisschen verfolgt, wie Deutschland bei den Medaillen steht. Und ich habe auch mitbekommen, dass die Springreiter oder die Ruderer gut waren. Aber eben alles nur am Rande.

Christl Thurnhuber, Aichach

Christl Thurnhuber, Aichach: Wir sehen uns die Spiele an und ich bin überrascht, dass Sportarten, von denen ich keine Ahnung habe, trotzdem so interessant sind. Wir kennen zum Beispiel nicht die Regeln von Basketball oder Hockey, aber es ist trotzdem spannend. Der Fernseher läuft den ganzen Tag, mal mit, mal ohne Ton. Ich ärgere mich nur, dass die Italiener und die Niederländer immer vor uns sind bei den Medaillen.

Dine Rappel, Aichach

Dine Rappel, Aichach: Wir sitzen fast täglich vor dem Fernseher und schauen bis Mitternacht zu. Die Wettkämpfe zwischen den deutschen und den anderen Teams gehen mir so nahe, dass ich dann weggehen muss. Ich will etwas ansehen, mich aber nicht aufregen. Besonders interessant finde ich die neuen Sportarten bei den Olympischen Spielen wie Breakdance, Skateboarden oder das Wellenreiten.

Paul Benkart, Rehling

Paul Benkart, Rehling: Ich sitze nicht extra jeden Tag vor dem Fernseher, um mir die Übertragung der Spiele anzusehen. Aber in der Zeitung checke ich schon alles durch, was die Deutschen und die anderen Nationen machen. Mich interessieren ein bisschen die Weltrekorde, die aufgestellt werden. Oder wie knapp zum Beispiel der 100-Meter-Lauf rausgegangen ist. Aber ich schaue mir nicht permanent die Spiele an.