Umfrage in Aichach: Ist Nagelsmann der richtige Bundestrainer?

Inzwischen ist es offiziell: Der ehemalige Bayern-Coach wird Nachfolger von Hansi Flick. Das kommt auf dem Aichacher Stadtplatz gut an.

Julian Nagelsmann ist der neue Bundestrainer. Der 36-Jährige erhält einen Vertrag, der bis nach der Heim-EM im kommenden Jahr gilt. Nagelsmann war Ende März beim FC Bayern München durch Thomas Tuchel ersetzt worden. Er sei der "absolute Wunschkandidat" gewesen, erklärte Sportdirektor Rudi Völler. Unumstritten ist die Entscheidung nicht. Bei einer laufenden Umfrage beim Sportmagazin Kicker halten mehr 50 Prozent der abgegebenen Stimmen Nagelsmann für die falsche Wahl. Die Aichacher sind da anderer Meinung.

Umfrage neuer Bundestrainer Ernst Friedel, Aichach-Ecknach Foto: Manfred Zeiselmair

Ernst Friedel, Aichach-Ecknach: Der Trainer ist immer das schwächste Glied im Team, aber der Erste, der gehen muss, wenn's mal nicht so läuft. So erging es Flick beim DFB und Nagelsmann bei den Bayern. Obwohl ich kein Nagelsmann-Freund bin, denke ich, er ist in der momentanen Situation der richtige Bundestrainer. Er ist jung, unverbraucht und mit allen Wassern gewaschen. Deshalb glaube ich, dass er mit der Mannschaft Erfolg haben wird. Ich könnte mir aber auch Sandro Wagner gut als Teamchef vorstellen.

Umfrage neuer Bundestrainer Georg Marquart, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Georg Marquart, Aichach: Ich denke, die Entscheidung für Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist für beide Parteien eine Win-Win-Situation: Der DFB spart sich Geld und Nagelsmann bekommt die Chance, sich in der EM zu profilieren. Jürgen Klopp ist ja noch bis 2026 bei Liverpool gebunden. Auch er hat ihn als geeigneten Trainer hochgelobt. Ich finde, dass Nagelsmann trotz seines jungen Alters ein guter Bundestrainer sein wird und wünsche ihm Erfolg. Die Nationalmannschaft hat mit Sicherheit das Zeug dazu. Die Schwierigkeit für Nagelsmann besteht darin, dieses Potenzial umzusetzen.

Umfrage neuer Bundestrainer Wolfgang Göhring, Kühlenthal Foto: Manfred Zeiselmair

Wolfgang Göhring, Kühlenthal: Jürgen Klopp und auch Julian Nagelsmann waren nicht meine Lieblingskandidaten als Bundestrainer. Ich meine, dass ein etwas ruhigerer Typ, vielleicht auch mal ein Ausländer, besser geeignet wäre. Bei der Nationalmannschaft ist meiner Meinung nach die Aggressivität auf dem Spielfeld verloren gegangen. Ich vermisse sowohl die "Wadelbeisser" als auch die Führungsspieler, wie etwa Oliver Kahn. Nagelsmann traue ich zu, das Team wieder zu einer Einheit zu formen. Beim FC Bayern hat er damals auch schwierige Typen zusammengebracht.

Unfrage neuer Bundestrainer Richard Kneißl, Aichach-Algertshausen Foto: Manfred Zeiselmair

Richard Kneißl, Aichach-Algertshausen: Mit Julian Nagelsmann hat der DFB genau den Richtigen als Bundestrainer verpflichtet: Er ist sympathisch, hat viel Sachverstand und weiß mit jungen Spielern umzugehen. Er ist mir viel lieber als so alte, konservative Haudegen wie Felix Magath, bei dem die Nationalspieler womöglich wieder mit Medizinbällen trainieren. Ich hoffe, dass unser Team unter Nagelsmann an alte Zeiten anknüpft und bei der EM im eigenen Land wieder eine wichtige Rolle spielt. Dabei würde ich mir wünschen, dass nicht so sehr die Taktik, sondern die spielerische Freiheit des Einzelnen eine größere Rolle spielt.