Umfrage in Aichach: Olympische Spiele in Paris

Die Eröffnungsfeier mit 100 Booten auf der Seine vorbei am Eiffelturm, dem Louvre und Notre Dame. Die Reitwettbewerbe vor der märchenhaften Kulisse von Schloss Versailles. Es könnten die pompösesten Olympischen Spiele aller Zeiten werden und das mitten im Herzen von Paris. Wir haben auf dem Aichacher Stadtplatz nach den Meinungen zu Olympia gefragt. Nicht bei allen ist das Interesse da.

Peter Zimmermann, Aichach: Ich werde die Spiele eher nicht verfolgen. Dass die Franzosen viel Aufwand betreiben habe ich zwar in der Zeitung gelesen, an Olympia habe ich aber kein Interesse. Vielleicht schaue ich mir mal etwas an, wenn ich mitbekomme, dass deutsche Athleten beteiligt sind und ich gerade Zeit dafür habe.

Erich Guhr, Aichach: Die Olympischen Spiele sind ein Muss, auch wenn man nicht so sportbegeistert ist. Das Ganze ist sehr aufwendig gestaltet und pompös. Fraglich ist für mich aber noch, wie sich die Situation mit den Kosten darstellt, gerade, weil es vielen Franzosen nicht so gut geht. Ich werde so ziemlich alles schauen, abhängig von deutschen Teilnehmern.

Brigitte Zellner-James, Obergriesbach: Das eine oder andere werde ich mir vielleicht anschauen. Es ist auf jeden Fall ein tolles Ambiente. Ich bin aber eher eine Zapperin. Wenn es mich reizt, schaue ich es an. Ich wünsche aber allen Teilnehmern, dass es ohne Terror und ohne Gewalt über die Bühne geht. Das ist am wichtigsten.

Verena Grahammer, Aichach-Oberbernbach: Wahrscheinlich schaue ich die Olympischen Spiele eher nicht an. Ich finde den großen Aufwand der betrieben wird nicht so schlimm, für die EMs und WMs wird auch immer sehr viel gemacht. Wenn dann bin ich eher die Fußball-Guckerin, ansonsten schaue ich eher weniger Sport. Das habe ich aber auch noch nie.