Umfrage in Aichach: Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Das erste Adventswochenende ist da, doch gilt das auch für die Weihnachtsstimmung? Wir haben bei Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz nachgefragt.

Auch wenn der erste Schnee in Aichach noch auf sich warten lässt, bereiten sich die Stadt und so manche Einwohnerin und Einwohner bereits auf Weihnachten vor. Die ersten Schaufenster sind bereits weihnachtlich dekoriert und die Lichter am Stadtplatz strahlen Weihnachtsstimmung aus. Aber sind die Leute am Aichacher Stadtplatz selbst schon in Weihnachtsstimmung? Wir haben Passantinnen und Passanden kurz vor der Eröffnung des Aichacher Weihnachtsmarktes befragt.

Günther Rocher aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Günther Rocher aus Aichach: Nein, noch nicht. Der Grund dafür sind Corona und der Krieg in der Ukraine. Meine Frau, die aus dem Erzgebirge kommt, hat selbst Verwandte in der Ukraine. Wegen der aktuellen Situation dort ist bei uns die Stimmung etwas gedrückt. Dennoch haben wir unsere Wohnung schon weihnachtlich dekoriert: Nussknacker, Räucherstäbchen und Lichtbögen haben wir aufgestellt.

Ulrike Polleichtner aus Aichach-Griesbeckerzell Foto: Roberta Cojocaru

Ulrike Polleichtner aus Aichach-Griesbeckerzell: Ich bin aktuell noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe nämlich noch ziemlich viel Arbeit mit den Vorbereitungen in meiner Hütte auf dem Aichacher Weihnachtsmarkt. Es ist momentan noch zu viel Stress, allerdings positiver Stress. Ich vermute allerdings, die Weihnachtsstimmung wird bei mir einkehren, sobald der Weihnachtsmarkt angegangen ist.

Marco Porcari aus Kühbach-Unterbernbach Foto: Roberta Cojocaru

Marco Porcari aus Kühbach-Unterbernbach: Ich bin derzeit noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung. Die wird aber mit der Eröffnung des Aichacher Weihnachtsmarktes bestimmt kommen. Meine Gedanken sind momentan noch auf die Vorbereitungen auf den Markt gerichtet. Ich habe dort nämlich auch eine Hütte und verkaufe Pasta, Glühwein und Punsch. Vielleicht kommen wir dann in Stimmung.

Silvia Schreiner aus Obergriesbach Foto: Roberta Cojocaru

Sylvia Schreiner aus Obergriesbach: Ja, ich bin tatsächlich schon ein wenig in Weihnachtsstimmung. Ich habe zu Hause auch schon passende, weihnachtliche Dekoration aufgestellt. Besonders mein Weihnachtskranz hat mich schon in Weihnachtsstimmung gebracht. Den Garten habe ich auch geschmückt. Ich denke, ich werde die Tage auch auf den Weihnachtsmarkt hier in Aichach gehen.

