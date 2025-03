Umfrage in Aichach: Soll ein Handyverbot an Schulen eingeführt werden?

Neben Frankreich, Italien und Großbritannien planen nun auch Dänemark und Österreich stärkere Einschränkungen für die Handynutzung an Schulen. Sollte ein solches Verbot auch in Deutschland eingeführt werden? Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz um ihre Meinung gefragt.

Daniel Dold, Freiburg: Ich finde, Handys haben im Unterricht nichts zu suchen. In der Pause ist es okay. Die jungen Leute sind ja miteinander vernetzt und schauen aufs Handy, wenn sie Zeit haben oder Pause machen. Aber im Unterricht sollten sie die auf keinen Fall nutzen. Es wäre gut, wenn in den Klassenzimmern eine Kiste an der Wand hängen würde, in die man die Handys am Anfang vom Unterricht reinlegt und dann in der Pause wieder abholt.

Birgit Wellmann, Obergriesbach: Ich persönlich befürworte ein Verbot. Es ist mittlerweile eine andere Zeit, das ist Technik und gehört dazu. Aber in der Schule soll man sich halt aufs Wesentliche konzentrieren. PC oder Notebook, um schneller arbeiten zu können, ist okay. Aber beim Handy besteht doch die Gefahr der Ablenkung. Und man kann sie auch als Spicker benutzen. Ich denke aber, dass ein Verbot schwierig umzusetzen ist, weil man dann den Kindern die Handys in der Unterrichtszeit wegnehmen müsste.

Laureen Helmbold, Gerolsbach: Wenn die Kinder aufpassen und immer mal wieder am Handy sind, find ich das nicht schlimm, war bei mir in der Schule genauso. Wir konnten es gut mit unseren Lehrern vereinbaren, alle ein bis zwei Stunden eine kurze Pause fürs Handy einzulegen. Aber wenn sie nicht aufpassen, finde ich es natürlich auch nicht gut. Unterrichtsstoff sollte man mitkriegen, ist ja auch gut für die Allgemeinbildung. Es sollte ein Mittelmaß zwischen ‚ganz verbieten‘ und ‚dauerhaft erlauben‘ gefunden werden.

Thomas Stummer, Aindling: Während des Unterrichts, finde ich ein Verbot gut. In den Pausen kann allerdings jeder selbst darüber entscheiden. Es ist ja heute ganz normal, dass jeder ein Handy hat. Es ist auch ein Kommunikationsmittel, das aus meiner Sicht die Jugend nutzen sollte und das nicht verboten werden sollte. Vielleicht kann man Handys auch für die Recherche über Google oder ChatGPT in den Unterricht mit einbauen, aber das muss vom Lehrer vorgegeben werden.

