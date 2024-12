Umfrage in Aichach: Was gibt es bei Ihnen an Weihnachten zu essen?

Lebkuchen sind angeblich das beliebteste deutsche Weihnachtsgebäck. Zu den beliebtesten Weihnachtsessen gehören Würsten und Kartoffelsalat, eine knusprige Weihnachtsgans, Raclette, Fondue oder auch ein vegetarischer Weihnachtsbraten. Ein weihnachtliches Festmahl hat bei vielen Tradition. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was bei Ihnen an Weihnachten auf den Tisch kommt.

Gülsen Urun, Aichach

Gülsen Urun, Aichach: Wir feiern Weihnachten nicht, weil wir Moslems sind. Ich backe trotzdem Plätzchen und die Kinder bekommen eine Kleinigkeit geschenkt. Das haben wir eingeführt, damit sie sich zugehörig fühlen. Bei uns wird Neujahr gefeiert. Da wird dann festlich gekocht, mit Vor-, Haupt- und Nachspeise. Es gibt zum Beispiel gefüllte Pute oder Hähnchen. Wir spielen Spiele und dann werden Geschenke ausgepackt.

Walburga Böttcher, Aichach

Walburga Böttcher, Aichach: Am Heiligen Abend ist die ganze Familie bei meinem Sohn. Da kommen alle zusammen und es gibt gegrillten Fisch und Salat. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind die Kinder dann bei uns. Ich mache dann immer Ente mit selbst gemachtem Blaukraut und Knödeln. Das haben die Kinder so in Erinnerung und deshalb ist es eine Tradition, dass es das gibt. Früher gab es bei uns immer Karpfen.

Julia Kocanda, Aichach

Julia Kocanda, Aichach: Das ist bei uns gar nicht so einfach, weil ich inzwischen nur noch vegan esse und mein Vater Fleisch isst. Am Heiligen Abend gibt es bei uns ganz traditionell Würstchen – normale und vegane. An den Feiertagen gibt es jedes Jahr etwas anderes. Da schaue ich mal und entscheide dann spontan. Es gibt auf jeden Fall auch viel Traditionelles, das man auch vegan zubereiten kann.

Renate Rasch, Obergriesbach

Renate Rasch, Obergriesbach: Ich bin an Weihnachten abwechselnd bei meinen Söhnen. Eine der Schwiegertöchter kommt aus Husum. Dort ist am Weihnachtsabend Grünkohl und Wurst Tradition und das gibt es dann. Dieses Jahr bin ich bei meinem anderen Sohn und wir werden Fisch im Blätterteig mit Krabben essen. Früher, als die Söhne noch daheim waren, machten wir immer einen Fondue- und Gesprächsabend.