Umfrage in Aichach: Was halten die Aichacher vom verlängerten Christkindlmarkt?

Die Stadt Aichach verlängert heuer den Christkindlmarkt. Statt an Heiligabend endet er erst vier Tage später, also kurz vor Neujahr. Eine Gelegenheit zu einem entspannten Bummel nach den Feiertagen. Alle Buden werden laut der Stadt auch in der Verlängerung besetzt sein. Freuen sich die Aichacher, dass sie nach Weihnachten noch über den Christkindlmarkt gehen können?

Peter Bayr, Adelzhausen

Peter Bayr, Adelzhausen: Ich werde das Angebot schon nutzen. Weihnachtsmärkte haben schon etwas. Da gehe ich gerne hin. Es gibt ja nach Weihnachten nur wenig Christkindlmärkte. Da machen sich die Aussteller viel Arbeit und die Leute möchten zwischen Neujahr und Weihnachten auch noch etwas sehen. Deswegen glaube ich schon, dass das Interesse groß sein wird. Ich werde auch vorbeischauen.

Harald Kögl, Aichach

Harald Kögl, Aichach: Ich finde es klasse, dass der Christkindlmarkt dieses Mal vier Tage mehr hat. Vor allem nach Weihnachten. Da kann man den weihnachtlichen Flair entspannt noch einmal verlängert genießen. Der Weihnachtsstress ist weg und man hat vier Tage, die man in erholsamer Atmosphäre nutzen kann. Ich werde dann auf jeden Fall auf den Christkindlmarkt gehen. Das ist ganz sicher.

Ruth Reisinger, Aichach-Oberbernbach

Ruth Reisinger, Aichach-Oberbernbach: Ich finde es gar nicht so schlecht. Nach den Feiertagen ist oft etwas Ruhe eingekehrt. Da hat man eher Zeit, in Ruhe über den Christkindlmarkt zu gehen. Ich finde es wichtig, dass die Anbieter freiwillig entscheiden können, ob sie mitmachen. Es ist schon ein großer Aufwand, den sie betreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit den Enkeln mal über den Markt gehe.

Christian Bäumel, Aichach

Christian Bäumel, Aichach: Ich finde die Verlängerung sehr gut. Wir sind jedes Jahr ein- bis zweimal auf dem Christkindlmarkt. Ich finde unseren Markt sehr schön, stimmungsvoll und auch immer gut besucht. Da kann er dann auch vier Tage länger dauern. Den Standbetreibern muss man ein großes Lob für ihr Engagement aussprechen. Wir werden auf jeden Fall mal über den Markt gehen.