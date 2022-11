Umfrage in Aichach: Was sagen Sie zu einer Hochzeit im Sisi-Schloss?

Geht es nach dem Aichacher Finanzausschuss, kann im Sisi-Schloss bald geheiratet werden. Eine gute Idee? Das sagen Passantinnen und Passanten am Stadtplatz.

So gut wie jede und jeder hier hat schon einmal vom Wasserschloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach - auch Sisi-Schloss genannt - gehört. Viele haben es ziemlich wahrscheinlich auch schon selbst besucht. Doch können Sie sich vorstellen, Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner dort das Ja-Wort zu geben? Denn bald soll es möglich sein, im Sisi-Schloss zu heiraten - das hat jedenfalls der Aichacher Finanzausschuss beschlossen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie zu Hochzeiten im Sisi-Schloss sagen.

Walburga Spar aus Hollenbach Foto: Roberta Cojocaru

Walburga Spar aus Hollenbach: Ich selbst bin zwar schon verheiratet, allerdings finde ich die Idee, hier im Sisi-Schloss zu heiraten schon gut. Die Vorstellung ist sehr romantisch und die Umgebung auch sehr idyllisch. Allerdings sollte dort nicht jeden Tag eine Hochzeit gefeiert werden. Das wäre nämlich zu viel. An einem Freitag im Monat - so wie es geplant ist - finde ich gut.

Anja Roch aus Gachenbach Foto: Roberta Cojocaru

Anja Roch aus Gachenbach: Ich war eigentlich bloß ein Mal kurz im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach, aber warum denn nicht? Ich finde, das ist eine ganz schöne Idee, dort seine Hochzeit zu feiern. Seit vielen Jahren bin ich auch schon verheiratet. Meine angehende Schwiegertochter hat auch vor, bald zu heiraten. Wer weiß, vielleicht würde dieses Schloss auch für sie infrage kommen.

Günter Füllenbach aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Günter Füllenbach aus Aichach:. Hier im Sisi-Schloss zu heiraten, finde ich echt eine charmante Idee. Es ist nicht nur ein schönes Gebäude, sondern hat auch eine historische Bedeutung. Ich sehe es als würdige Umgebung für eine Hochzeit. Auch wenn ich weiß, dass es Stimmen gibt, die sich gegen Hochzeiten im Sisi-Schloss aussprechen, kann ich mich ihnen da nicht anschließen.

Ahmad Daka aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Ahmad Daka aus Aichach: Sich im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach das Ja-Wort zu geben, sehe ich als eine wunderbare Idee. Ich selbst habe dieses Schloss auch schon einmal besucht. Es ist ziemlich bekannt und ein schöner Ort, um dort die eigene Hochzeit zu feiern. Ich bin der Ansicht, dass vor allem viele junge Leute dieses Angebot gerne annehmen und ihre Hochzeit dort feiern würden.

