Umfrage in Aichach: Was sind Ihre Lieblingsplätzchen?

Plätzchen gehören traditionsgemäß zur Weihnachtszeit. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was ihre Favoriten sind.

Von Roberta Cojocaru

Was wäre die Weihnachtszeit ohne süße Leckereien wie Plätzchen? Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie am liebsten essen.

"In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei." Ein Klassiker, den jedes Kindergartenkind kennt. Rolf Zuckowskis Lied schafft es jedes Jahr aufs Neue, uns auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Denn ganz klar ist: Plätzchen, Lebkuchen, Dominosteine oder Stollen gehören auf alle Fälle zur Weihnachtszeit dazu. Doch bei der großen Auswahl an süßem Weihnachtsgebäck ist es verständlich, dass die Wahl schwerfällt. Wir haben Leute am Aichacher Stadtplatz gefragt, was ihr Lieblingsplätzchen ist. Karin Bergmann aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru Karin Bergmann aus Aichach: Ich mag Vanillekipferl und Bethmännchen-Plätzchen. Letztere bestehen unter anderem aus Marzipan, Rosenwasser und Mandeln. Marzipan schmeckt mir besonders gut. Beth war ein Bankier in Frankfurt und seine Haushälterin hat ihm während des Krieges diese Leckereien gebacken. Sie sind zwar sehr aufwändig, aber ich backe gerne – jährlich um die 100 Stück für meine Freunde und Familie. Walburga Roth aus Schrobenhausen Foto: Roberta Cojocaru Walburga Roth aus Schrobenhausen: Ein Lieblingsplätzchen habe ich nicht unbedingt. Ich mag da eher den Weihnachtsstollen. Den backe ich zu Hause auch immer selber: Entweder mit Quark, Hefe oder Trockenfrüchten. Der mit Quark ist auch mein persönlicher Favorit, da er immer schön saftig ist. Das Backen an Weihnachten gehört bei uns zur Tradition: Schon meine Mutter und Großmutter haben immer gebacken. Michaela Stocker aus Kühbach-Unterbernbach Foto: Roberta Cojocaru Michaela Stocker aus Kühbach-Unterbernbach: Ich esse zur Weihnachtszeit besonders gerne Schokoladenbrot und Lebkuchen. Beides backe ich auch selbst. Bei uns gehört das zur Tradition: Früher habe ich zusammen mit den Kindern gebacken, aber mittlerweile backe ich alleine. Meine Tochter backt meistens selbst auch etwas und bringt es dann mit. Das Schokoladenbrot mache ich nach einem Familienrezept. Ria Dantmann aus Eresing-Algertshausen Foto: Roberta Cojocaru Ria Dantmann aus Eresing-Algertshausen: Ich esse vor allem Buttergebäck sehr gerne. Aber auch Mandelkränze finde ich lecker. In der Weihnachtszeit backe ich zu Hause zusammen mit meinem Mann. Wir machen jedes Jahr alles selber. Ein besonders Familienrezept habe ich nicht. Es sind immer die gleichen Rezepte. Dieses Jahr habe ich zum 1. Advent bereits etwas gebacken. Sonst bin ich eigentlich nie so früh dran. Lesen Sie dazu auch

