Umfrage in Aichach: Was tun Sie gegen trübe Stimmung bei grauem Wetter?

Seit Tagen hält sich der Hochnebel, die Sonne blinzelt zurzeit nicht mal gelegentlich durch. Das graue, trübe Wetter mit Nebel, Hochnebel und Sprühregen kann schon auf die Stimmung drücken. Wir haben mit Passantinnen und Passanten auf dem Stadtplatz gesprochen, was sie dagegen tun und welche Tipps sie haben, um die Laune oben zu halten.

Biggi Vuolle, Aichach

Mein Tag fängt schon damit an, dass ich mit meinen Hunden spazieren gehe und die gute Luft und Stimmung genieße. Dann erfreue ich mich jeden Tag, wenn meine Enkelkinder zum Essen kommen, an ihren tollen Berichten. Dann gehe ich schon wieder mit meinen Hunden spazieren. Ich bin auch sehr gerne mit meinem Rad unterwegs und gehe zwei Mal die Woche zum Sport.

Katharina Mank, Ried

An so trüben Nebeltagen spürt man schon, dass die Laune gleich gedrückter ist. Immer mal im Wald spazieren gehen und viel Bewegung hilft da, die Stimmung zu heben. Manchmal muss man die Laune auch einfach annehmen, sich einkuscheln und das tun, was der Körper gerade verlangt. Zum Beispiel sich auf die Couch, in die Decke kuscheln und einen guten Film ansehen.

Beate Blombach, Sielenbach

Ich male daheim gerade Sonnentore an alle Tore am Stadel. Das wirkt der anfangenden Winterstimmung entgegen. Die Farben sind so schön und leuchtend, dass sogar Leute stehenbleiben und sich darüber freuen. Ich bin aber auch nicht so anfällig für trübe Stimmung. Bei mir ist der Tag im Sommer genauso ausgefüllt wie im Winter. Da ist mir das Wetter völlig egal.

Anneliese Rupprecht, Aichach

Bei mir ist gute Lektüre wichtig, Kreuzworträtsel lösen, das Radio einschalten und einfach beschäftigt sein. Dann passt auch die Stimmung. Mein Mann und ich gehen auch viel spazieren. Vom Esstisch sehe ich direkt auf einen Ahorn vor dem Fenster. Wenn sich seine Blätter im Herbst verfärben, dann ist das etwas Herrliches. Nur schade, dass die Blätter nicht lange hängenbleiben.