Umfrage in Aichach: Welche Christkindlmärkte wollen Sie besuchen?

Jetzt beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte. In kleinen Gemeinden sind sie teilweise nur ein Wochenende lang geöffnet, andere während der ganzen Adventszeit. Der Christkindlmarkt in Aichach kann sogar noch vier Tage nach Weihnachten besucht werden. Zieht es Sie auf Weihnachtsmärkte und welche mögen Sie besonders? Das wollten wir von Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen.

Icon Vergrößern Stefanie Brunnenmaier, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Stefanie Brunnenmaier, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Stefanie Brunnenmaier, Aichach

Ich werde schon auf Weihnachtsmärkte gehen. Ich würde auch gerne mal in Aichach gehen, aber der ist ein bisschen zu klein und die Buden stehen mir zu dicht zusammen. So große Märkte wie in Affing sind eher mein Geschmack. Der in Landsberg ist auch schön groß. Ich bin wegen der Atmosphäre und weil immer was los ist eher abends auf den Weihnachtsmärkten unterwegs

Icon Vergrößern Tatjana Pilch, Hollenbach-Schönbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Tatjana Pilch, Hollenbach-Schönbach Foto: Gerlinde Drexler

Tatjana Pilch, Hollenbach-Schönbach

Meistens gehe ich nur einmal vor Weihnachten über einen Christkindlmarkt. Der Grund ist fast immer, weil ich schauen will, ob es etwas Nettes als Geschenk gibt. In der Regel gehe ich dann mit, wenn mir jemand sagt, dass er über einen Weihnachtsmarkt geht. Und dann gehen wir auf den Markt, den derjenige vorschlägt. Meistens ist das der in Augsburg oder Neusäß.

Icon Vergrößern Ralf Hamann, Gachenbach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Ralf Hamann, Gachenbach Foto: Gerlinde Drexler

Ralf Hamann, Gachenbach

Ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte. Bei mir ist das entweder der in München, weil ich dort arbeite, oder der in Aichach. Der in Aichach ist recht nett, klein und gemütlich. Und man trifft immer Leute, die man kennt. Auf dem Christkindlmarkt kaufe ich Geschenke und auch was zum Essen. Meistens bin ich abends dort, aber auch tagsüber, wenn ich gerade in der Stadt bin.

Icon Vergrößern Helga Skoruppa, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Helga Skoruppa, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Helga Skoruppa, Aichach

Ich gehe ab und zu, je nach Stimmung, über den Christkindlmarkt. Meistens über den in Aichach. Oder ich fahre zusammen mit meiner Tochter außerhalb, zum Beispiel nach Friedberg. Ich mag lieber die kleinen, ruhigen Weihnachtsmärkte. Keine Hektik, so wie in Nürnberg. Das hatte ich schon zu oft. Wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann will ich das genießen.