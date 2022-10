Umfrage in Aichach: Werden Sie das 49-Euro-Ticket nutzen?

Ab 2023 soll das 49-Euro-Ticket erhältlich sein. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist der Preis deutlich gestiegen. Was sagen Passantinnen und Passanten dazu?

Der Nachfolger des erfolgreichen 9-Euro-Tickets soll nun ab Januar kommen – darauf einigten sich Bund und Länder. Das bundesweite 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr soll also ab nächstem Jahr als monatlich kündbares Abonnement dauerhaft erhältlich sein. Von seinem Vorgänger wurden in den vergangenen Sommermonaten Juni, Juli und August rund 52 Millionen Stück verkauft. Ob das neue Ticket zu dem fünffachen Preis genauso viel Erfolg haben wird? Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz dazu befragt.

Nadine Fritz aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Nadine Fritz aus Aichach: Ich fahre selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da ich die meiste Zeit zu Fuß unterwegs bin. Deshalb werde ich mir das 49-Euro-Ticket, welches voraussichtlich ab Januar erhältlich sein soll, wahrscheinlich nicht kaufen. Das 9-Euro-Ticket habe ich aufgrund meines Neugeborenen nicht genutzt, aber von Familie und Freunden gehört, dass es für sie ein attraktives Angebot war.

Alice Hüllen aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Alice Hüllen aus Aichach: Ja, ich werde das 49-Euro-Ticket auf jeden Fall nutzen, da ich selber auch kein Auto besitze. Zwar war das 9-Euro-Ticket aus diesem Sommer preislich unschlagbar, doch mir ist bewusst, dass dies finanziell nicht mehr möglich ist. Auch 49 Euro für solch ein Ticket finde ich noch akzeptabel. Im Sommer konnte ich dank des Tickets viel unternehmen und in den Urlaub bin ich damit auch gefahren.

Marie Leutgäb aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Marie Leutgäb aus Aichach: Ich habe mir das 9-Euro-Ticket im Juni, Juli und August gekauft und werde das 49-Euro-Ticket ab Januar sicherlich nutzen. Auch wenn das Ticket teurer geworden ist, finde ich es gut, dass es dieses Angebot gibt. Ich nutze es, um damit nach Augsburg zu fahren – hauptsächlich für den Weg zur Universität. Größere Ausflüge habe ich damit jedoch nicht unternommen.

Wolfgang Kraemer aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Wolfgang Kraemer aus Aichach: Grundsätzlich finde ich das Angebot gut. Jedoch kommt es für mich nicht infrage, obwohl ich Pendler bin. Ich bin beruflich eher in ländlichen Gegenden unterwegs, welche ich dementsprechend mit meinem PKW deutlich besser erreichen kann. Ich persönlich finde es schade, da ich gerne mehr Zug fahren würde. Schon als Kind bin ich viel damit gereist – zum Beispiel zu meiner Oma.