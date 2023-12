Umfrage in Aichach: Wie genießen Sie die Adventszeit?

Glühwein trinken, Plätzchen backen oder Weihnachtsfilme schauen? Wir haben Passanten am Aichacher Stadtplatz nach ihren Vorlieben während der stillen Zeit gefragt.

Am Sonntag wird die zweite Kerze auf dem Adventskranz entflammt. Auch im Wittelsbacher Land ist vom Adventskonzert bis zum Christkindlmarkt viel geboten, um sich auf die anstehenden Festtage einzustimmen. Die Häuser werden geschmückt oder Plätzchen gebacken. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, was ihre persönlichen Lieblingsbeschäftigungen und vorweihnachtlichen Höhepunkte während dieser Zeit sind.

Kerstin Toaspern aus Aichach macht es sich gern mit selbstgebackenen Lebkuchen bei einem rührigen Weihnachtsfilm gemütlich. Foto: Marian Erhard

Kerstin Toaspern, Aichach: Die Adventszeit nutze ich immer, um meiner Neigung für leicht kitschig angehauchte Weihnachtsfilme nachzugehen. Mein Lieblingsfilm ist, passend zur Weihnachtszeit, "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Dabei mache ich es mir bei einer Tasse weißem Glühwein im Schein von Kerzen und Lichterketten gemütlich. Ansonsten schlendere ich gerne über den Aichacher Christkindlmarkt. Der nächste auf meiner Liste ist der Kaltenberger Märchenweihnachtsmarkt.

Den Pöttmeser Wolfgang Plepla zieht es in der Adventszeit auf die Weihnachtsmärkte der Umgebung. Besonders schön findet er den diesjährigen Aichacher Weihnachtsbaum. Foto: Marian Erhard

Wolfgang Plepla, Pöttmes: Zuhause bin ich zwar nicht so der Deko-Liebhaber, aber gerade in der Innenstadt gefällt mir das sehr gut. Ich bin gerne auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, esse eine Fisch- oder Steaksemmel und erfreue mich an den Lichtern. Der Aichacher Weihnachtsbaum gefällt mir dieses Jahr besonders. Er macht auch ohne viel Schmuck echt was her. Bin ich dann zu Hause, freue ich mich auf Plätzchen, die mir meine Bekannten spendieren.

Aichacherin Brigitta Eichinger hat ein besonderes Fable für Dekoration. Ihr Highlight ist eine selbst gestaltete Miniaturweihnachtsstadt. Foto: Marian Erhard

Brigitta Eichinger, Aichach: Für mich bietet die Adventszeit viele Highlights. Mit dem Kirchenchor singe ich auf Weihnachtsmärkten, zu Hause backe ich Plätzchen oder widme mich der Weihnachtsdeko. Traditionell baue ich meine Miniaturweihnachtsstadt auf. Sie steht in einem offenen Schrank und wird jedes Jahr durch seltene Einzelstücke oder eigene Bastelkreationen erweitert. Mittlerweile gibt es einen Schlittenberg und beleuchtete Weihnachtsmärkte zu bestaunen.

Petra Treffler aus Dasing freut sich vor allem auf die bevorstehenden Adventskonzerte mit ihrem Chor. Foto: Marian Erhard

Petra Treffler, Dasing-Laimering: Richtig in Stimmung komme ich vor allem bei den Proben meines Chors, der sich mitten in der Vorbereitung für Auftritte auf Weihnachtsmärkten und Kirchen vorbereitet. Bei der Weihnachtsdeko freue ich mich dieses Jahr über ein ganz besonderes Stück. Eine Zuckerhutfichte in einem Topf ersetzt schon früh unseren klassischen Weihnachtsbaum. Nach den Feiertagen wird sie dann im Garten eingepflanzt.