Umfrage in Aichach: Wie sollte man Spargel essen?

Mit Schinken, Butter oder eine gebratene grüne Variante? Darüber, wie man Spargel isst, scheiden sich die Geister. Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt.

Schon seit circa zwei Wochen wird im Wittelsbacher Land Spargel verkauft. Liebhaber des Edelgemüses haben sich schon lange auf den Beginn der Spargelsaison gefreut. Wir wollten am Freitag von Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie heuer schon ihren ersten Spargel gegessen haben und mit welchen Beilagen er ihnen am besten schmeckt.

Engelbert Wünsch aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Engelbert Wünsch aus Aichach: Spargelessen ist in den letzten Jahren zum Modetrend geworden. Früher war das was Besonderes. Für meine Frau und mich ist das immer noch so. Wir freuen uns darauf, wollen aber noch abwarten, bis mehr geerntet wird. Zwei bis dreimal pro Saison kommt er bei uns auf den Tisch, am liebsten mit zerlassener Butter und kleinen Spargelkartoffeln.

Josef Eckl aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Josef Eckl aus Aichach: Ich selbst bin kein großer Spargelfreund, meine Frau dagegen schon. Momentan ist er aber noch unverschämt teuer. Aber wir haben ja noch Zeit bis zum 24. Juni. Wir kaufen nur einheimischen weißen Spargel, meistens hier am Stadtmarkt in Aichach. Mit Salzkartoffeln, Schinken und Béchamelsoße schmeckt er am besten.

Barbara Jakob aus Aichach-Klingen Foto: Manfred Zeiselmair

Barbara Jakob aus Aichach-Klingen: Spargel gibt’s bei uns nur während der Saison. Ich liebe den hiesigen Spargel, bevorzugt den weißen. Am liebsten kaufe ich den bereits geschälten. Gestern haben wir zu Hause den Ersten gekocht. Von den 1,5 Kilos habe alleine ich ein Kilo gegessen. Die allerbeste Soße dazu macht mein Mann – mit Sahne, Zwiebeln, Essig und Schnittlauch.

Eva Marz aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Eva Marz, Betreuerin Wohnheim Lebenshilfe, aus Aichach: Die meisten in unserer elfköpfigen Wohngruppe lieben Spargel. Bei uns wird nur am Wochenende gekocht, aber immer gemeinsam. Am Sonntag erstelle ich den neuen Speiseplan. Spargel wäre eine Bereicherung. Über diese Idee freut sich auch meine Begleiterin im Rollstuhl, Sybille Greifenegger, die sich als Beilage spontan Kartoffeln und Schinken wünscht.

Lesen Sie dazu auch