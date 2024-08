Umfrage in Aichach: Wohin gehen Sie jetzt im Sommer zum Baden?

Die hochsommerlichen Temperaturen bringen das Wittelsbacher Land zum Schwitzen. Doch das Aichacher Freibad ist wegen der Schäden, die das Juni-Hochwasser verursacht hat, in dieser Saison geschlossen. Ebenso das in Schrobenhausen. Inhaber von Saisonkarten können diese auch im kommenden Jahr verwenden. Wohin gehen Sie heuer zum Baden? Das wollten wir von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen.

Heidi Weiß mit Sarah, Aichach-Klingen: Wir fahren entweder ins Freibad nach Dasing oder nach Radersdorf an den See. Ich bin voll die Schwimmerin, gehe jeden Tag schwimmen und bin mit dem Rad ins Aichacher Freibad gefahren. Da hatten wir eine Familienkarte und sind auch mal schnell für eine Stunde noch hingegangen. Jetzt müssen wir für das Schwimmen einen ganzen Tag einplanen.

Helga Purkert mit Zoey, Aichach: Wir fahren nach Augsburg oder an die Seen in der Umgebung. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Die Stadt hätte das Hallenbad offen lassen können. Zum Abkühlen wäre es auf jeden Fall etwas. Jetzt muss man halt überall mit dem Auto hinfahren. Wir waren gerade mit den Enkelkindern jeden Tag im Freibad. Unser Freibad ist schon toll.

Claudia Reich, Aichach-Klingen: Ich gehe eher mal an den See zum Schwimmen. Entweder nach Friedberg oder nach Radersdorf. Das finde ich natürlicher als ein Freibad und es ist ohne den Chlorgeruch. Friedberg ist ja gerade schwierig, wegen der Blaualgen. Aber ich gehe sowieso eher spontan zum Baden und wenn, dann in der Früh, wenn es noch ruhig und kühl ist.

Katharina Held, Aichach-Klingen: Dieses Jahr wären wir mit der Großen schon gerne ins Freibad gegangen. Jetzt gehen wir eben bei Oma und Opa in den Pool oder daheim ins Planschbecken. Am Aichacher Freibad mag ich das Kinder- und das Nichtschwimmerbecken und die große Liegefläche. Ich war als Kind selbst schon dort. An Seen gehe ich nicht so gerne wegen der Mücken.