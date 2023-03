Unbekannte beschmieren Carport in Aichach

Am Donnerstag wird der Polizei Aichach eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Carport in Aichach gemeldet. Später findet sie weitere Schmierereien.

Die Polizei Aichach wird am Donnerstag wegen einer Sachbeschädigung angerufen. Unbekannte haben in der Adalbert-Stifter-Straße in Aichach einen Carport mit einem Graffito beschmiert. Als die Polizei den Schaden an dem Carport aufnimmt, fallen ihr in unmittelbarer Nähe weitere Graffiti auf.

Polizei: Schaden liegt bei 3000 Euro

An der Garage eines Vereinsheims sowie an drei Stromverteilerkasten stellen die Beamten weitere Schmierereien fest. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Zusammenhang der Taten aus. Insgesamt belaufe sich der entstandene Gesamtschaden auf circa 3000 Euro. Der vermutete Tatzeitraum liegt laut Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt hofft sie auf Hinweise von Zeugen, Tel. 08251/8989-0. (hefu)