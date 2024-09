Schriftzüge an Hauswänden in Aichach und Unterwittelsbach

Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben sich in Aichach und im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ereignet, berichtet die Polizei.

So wurde in Aichach in der Bahnhofstraße am Donnerstag zwischen 2 und 3 Uhr in der Bahnhofstraße an eine Hauswand mehrere Schriftzüge mit schwarzer Farbe gesprüht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, wurde in Unterwittelsbach in der Herzog-Max-Straße ebenfalls eine Hausmauer mit Farbe besprüht.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den Graffiti in Aichach

Ob zwischen den beiden Sachbeschädigungen ein Zusammenhang besteht, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (bac)