Unbekannter beschädigt geparktes Auto und begeht Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in der vergangenen Woche in Aichach ereignet, berichtet die Polizei. Zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr, und Freitag, 13.45 Uhr, wurde ein Ford, der in der Rosenau geparkt war, angefahren.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, so die Polizei. An dem Ford entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Zeugen der Unfallflucht in Aichach sollen sich melden

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen.