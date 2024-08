Unbekannter fährt Opel Astra in Aichach an und flieht

In Aichach hat ein Unbekannter einen schwarzen Opel Astra angefahren und ist danach geflohen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall zwischen Donnerstag um 18 Uhr und Freitag um 10.30 Uhr. Der Opel Astra war im Tatzeitraum an mehreren Stellen im Stadtgebiet geparkt und wurde durch den Unbekannten am hinteren, rechten Kotflügel angefahren.

Dabei entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)