Unbekannter zerstört Glastür und bricht in Aichacher Supermarkt ein

Ein Unbekannter ist in einen Aichacher Supermarkt eingebrochen und hat dadurch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Freitag gegen 2 Uhr morgens ging bei der Polizei der Einbruchsalarm eines Supermarktes in der Franz-Beck-Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Unbekannte die Glastüre der Bäckereifiliale ein, von der man in den angrenzenden Supermarkt gelangt.

Mehrere Einsatzkräfte durchsuchten unter anderem mit einem Polizeihund die gesamte Ladenfläche. Allerdings ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der unbekannte Täter durch die zerbrochene Glastür in den Verkaufsbereich und floh, bevor die Polizei eintraf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/ 898911.