Veitsmarkt lockt Besucher zum Bummel durch die Aichacher Innenstadt

Die Aichacher Innenstadt wird am Sonntag zum großen Marktplatz. Der Veitsmarkt lockt die Besucher zum Bummel durch die Marktbuden und die geöffneten Geschäfte.

Beschaulich ging es am Sonntagvormittag noch beim Veitsmarkt auf dem Aichacher Stadtplatz zu. Womöglich aufgrund der dunklen Wolken am Himmel konnten die Besucherinnen und Besucher ohne großes Gedränge zwischen den Marktbuden hindurch schlendern.

Angemeldet waren an die 60 Fierantinnen und Fieranten. Wie Denis Schäffler vom Aichacher Marktamt erzählte, gab es zwei Absagen. Sie wurden aber durch Händler ausgeglichen, die sich zuvor nicht bei der Stadtverwaltung angemeldet hatten. So mancher Anbieter hoffte am Vormittag darauf, dass die Besucherzahl im Lauf des Tages noch steige. Die Besitzerin von „Beas Gewürz- und Teestandl" aus dem Schiltberger Ortsteil Rapperzell sagte beim Blick über den Stadtplatz: "Der Markt könnte schon noch ein paar Besucher vertragen."

Tomaten in Hülle und Fülle gab es beim Veitsmarkt auf dem Aichacher Stadtplatz zu erstehen. Foto: Erich Echter

Zum Veitsmarkt öffnen zahlreiche Geschäfte in der Aichacher Innenstadt

Das Angebot an den Ständen reichte von Holz-, Lederwaren und Textilien über Spielzeug bis hin zu Obst, deftigen Schmankerln und sonstigen Gaumenfreuden. Wer an der Kunst Freude hatte, konnte sich in der Nähe des Rathauses von Magdalena Jackisch porträtieren lassen. Manche Besucherinnen und Besucher vermissten die Pferdemetzgerei, die am Unteren Tor viele Jahre ihren Stammplatz hatte.

Manche Besucher des Veitsmarktes hatten es gut: Sie mussten nicht laufen, sondern wurden über den Markt gefahren. Foto: Erich Echter

Am Nachmittag hatten auch zahlreiche Läden in der Aichacher Innenstadt geöffnet. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten den verkaufsoffenen Sonntag zu einem Bummel durch die Geschäfte. Das Wetter meinte es gut mit ihnen: Immer wieder kam im Lauf des Tages die Sonne heraus. Die dunklen Wolken verzogen sich.