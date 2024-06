"Völlig losgelöste" Stimmung beim Public Viewing im Aichacher M-eins

Die Aichacher Diskothek M-eins lädt für das EM-Eröffnungsspiel zum Public Viewing. Über 200 Fußballfans kommen und feiern den Sieg der deutschen Mannschaft.

Zum ersten Mal veranstaltet die Aichacher Kultdisco M-eins ein Public Viewing. Dass beim ersten Anlauf über 200 Gäste zum Fußball schauen gekommen sind, zeigt vor allem eines: Die Vorfreude auf die Heim-EM war riesig bei ihnen. Als die deutsche Nationalhymne gespielt wird, stehen sogar einzelne Zuschauer auf und singen, die rechte Hand auf das deutsche Wappen ihrer Trikots gelegt, gemeinsam mit. Viele tragen auch glitzernde Hüte mit schwarz, rot, goldenen Pallietten, Schals, Armbinden oder Haarreife mit abstehenden Deutschlandflaggen. Dann ist es so weit: Schiedsrichter Clement Turpin pfeift das Spiel gegen Schottland an und der erste Jubel brandet bei den Fans auf. Ein Vorgeschmack auf das, was an diesem Abend noch folgen sollte.

Vereinzelt hatten Fans beim Public Viewing im Aichacher M-eins während der Nationalhymne sogar die Hand auf der Brust und sangen mit. Foto: Philipp Holzhey

Inhaber Fabian Häberle zwei Stunden vor Anpfiff: "Wer die Heim-WM 2006 noch im Kopf hat, weiß, wie das die Menschen zusammengeschweißt hat. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass das wieder so wird und alle Nationalitäten hier zusammen Fußball schauen, feiern und eine gute Zeit haben können." Er hoffe darauf, dass es ein Abend werde, den alle genießen – und natürlich, dass Deutschland gewinnt. Die Voraussetzungen dafür waren gegeben. Auf zwei jeweils zwölf Quadratmeter großen Leinwänden konnten die Gäste das Spiel verfolgen. Häberle: "Wir haben vermutlich die größte Leinwandfläche in Aichach, mit immer perfekter Sicht." Nach dem Spiel sei dann Party angesagt. Und zwar so lange, bis der letzte Gast geht.

Im M-eins in Aichach gibt's Public Viewing mit Club-Akustik

Zeitsprung zum Spiel, das seit zehn Minuten läuft: Jubel bricht aus. Florian Wirtz hat gerade das erste Tor für die deutsche Nationalmannschaft erzielt. Die Fans springen auf, liegen sich in den Armen und klatschen sich ab. Eine Klatschpappe ist zu hören und sogar eine Deutschlandflagge wird geschwenkt. Nachdem der Jubel langsam nachlässt, ist zum ersten Mal das einheitliche Klopfen auf den aufgebauten Biertischen zu hören, das an diesem Abend fünfmal ertönen sollte: die Klopfer. Inhaber Häberle hatte angekündigt, bei jedem Tor der deutschen Mannschaft gratis Schnäpse zu verteilen – und hielt Wort.

22 Bilder Bildergalerie: So lief das Public Viewing zum EM-Auftakt im M-eins Foto: Philipp Holzhey

Für die deutsche Fußballnationalmannschaft, die immer wieder Räume zwischen und hinter den schottischen Abwehrreihen fand, war das erste Tor der benötigte Dosenöffner. Auch den Fans im M-eins merkte man an, dass die Stimmung gelöster wurde. Was sich auch bei der Lautstärke in der Disko zeigte. "Da wir hier ein indoor Public Viewing anbieten, sind wir natürlich wetterunabhängig und können zu jeder Zeit bei bester Club-Akustik das Spiel genießen", sagt Häberle. Man werde auf jeden Fall alle Deutschlandspiele übertragen und danach hoffentlich gemeinsam feiern.

Major Tom schon jetzt Torhymne bei Public Viewing im Aichacher M-eins

Nur neun Minuten später erzielt Deutschland den zweiten Treffer durch Jamal Musiala – mit dem erst zweiten Torschuss. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Neben den Lichteffekten, die von der Diskokugel an der Decke noch verstärkt werden, spielt dieses Mal sogar die zukünftige Torhymne der deutschen Nationalmannschaft: Major Tom von Peter Schilling. Als das Lied langsam wieder verstummt und die Fangesänge leiser werden, ist wieder das Klopfen auf den Biertischen zu hören. Die zweite Runde gratis Schnaps für jeden, der möchte.

In der Aichacher Disko M-eins gab es nach dem EM-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland sogar einige Showeffekte. Foto: Philipp Holzhey

Mit dem Elfmetertor von Kai Havertz in der Nachspielzeit und der damit verbundenen Roten Karte für den schottischen Innenverteidiger nach grobem Foulspiel an Kapitän İlkay Gündoğan sind auch die letzten Zweifel verflogen, dass Deutschland den Platz nach 90 Minuten nicht als Sieger verlassen könnte. Die Stimmung zur Halbzeit erinnert teilweise sogar an das Sommermärchen 2006 im eigenen Land. Und das dritte Mal das Klopfen.

Fußball Fan muss nach verlorener Wette sein Trikot abgeben

Das 4:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Niclas Füllkrug, der den Ball mit 110 km/h in den Winkel beförderte, brachte sogar Kommentator Oliver Schmidt dazu, Parallelen zum WM-Titel in Brasilien 2014 zu ziehen. Damals hatte man das Turnier ebenfalls mit einem 4:0 Sieg begonnen. Und wieder: klopf, klopf, klopf.... Der zwischenzeitliche Ehrentreffer der Schotten tat der Stimmung im M-eins aber keinen Abbruch. Man hatte sogar das Gefühl, dass man den Schotten den Treffer sogar gönnte, nachdem deren mitgereiste Fans seit Tagen für beste Stimmung im Land gesorgt hatten.

Nach dem 5:1 durch Emre Can – und einer weiteren Runde Klopfern– und dem Abpfiff war die Stimmung ausgelassen. "Die Stimmung war richtig gut und es hat einfach Spaß gemacht. Jetzt feiern wir erstmal den Sieg", sagt Fußballfan Kevin. Sein Kumpel Kay ergänzt: "Das Spiel hatte Zug zum Tor, nicht wie oft in der Vergangenheit. Dass nicht mehr so viele Bayernspieler dabei sind, sondern auch Spieler aus Stuttgart oder Leverkusen bringt einen anderen Spirit rein." Er habe mit einem Kumpel um sein Trikot gewettet, wenn Deutschland mindestens fünf Tore schießt. Das müsse er jetzt wohl abgeben.

Mit über 30 Freunden und Bekannten verfolgten diese Fußballfans im Aichacher M-eins das Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland. Foto: Philipp Holzhey

Inhaber Häberle ist zufrieden mit dem ersten Public Viewing im M-eins

Inhaber Fabian Häberle zieht nach dem Abend Bilanz: "Mal abgesehen vom Ergebnis war es eine mega positive Stimmung. Für die Gäste war das toll." Sein Ziel, die Zuschauer mit dem Fußball zu vereinen, habe super geklappt. Für das erste Public Viewing im M-eins sei es ein unglaublicher Start gewesen. "Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, wir können den Gästen in diesen schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern." Insgesamt habe er an diesem Abend über 400 gratis Schnäpse verteilt.