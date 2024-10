Volle Bude im Aichacher Köglturm in der Museumsnacht

Bei kühlen Temperaturen konnte Vereinsvorsitzender Franz Gutmann die Ausstellung von AIC-Creativ im Köglturm zur Museumsnacht mit einer Vernissage eröffnen. Die Gäste hatten Gelegenheit, in Ruhe die Werke der Künstlerinnen und Künstler zu betrachten. Mit über 300 Besuchern war die Bude voll. Besonders freuten sich die Mitglieder von AIC-Creativ über den Besuch des Zweiten Bürgermeisters Josef Dußmann, Michael Appel, Vorstand der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, und Stadtpfarrer Herbert Gugler. Die Spende aus dem Suppenverkauf in der Museumsnacht und der langen Nacht der Demokratie geht ans Juze in Aichach.

