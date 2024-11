Da war er wieder: der Kabarettist, der stur wie ein Sack Zement, grandios ignorant, dumpf und komplett halbwissend in stets unvollendeten Sätzen herumschwadroniert. Nach einigen Jahren war Rolf Miller wieder einmal in Aichach zu Gast. In seinem inzwischen achten Programm „Wenn nicht wann dann jetzt“ ist er wie immer. Und das kommt an.

