Vom Ötztal mit dem MTB nach Limone

Die Nachwuchs-Moutainbiker des DAV Aichach waren wieder aktiv. Fünf Jungs zwischen 10 und 13 Jahren fuhren zusammen mit Ihren Eltern in fünf Tagen vom Ötztal nach Limone am Gardasee. Über das Timmelsjoch ging es hinunter ins malerische Passeiertal, wo am Ende noch in der Passer bei St. Leonhard gebadet wurde. Die Tour am nächsten Tag führte über Meran nach Algund und weiter zum Vigiljoch. Auch hier war am Ziel wieder ein Badestopp im Zoggler Stausee angesagt und man konnte sich erholen für die Königsetappe am nächsten Tag. 1400 Höhenmeter bewältigte die Gruppe bis zum Rabbijoch, als Belohnung gab es dafür über 2000 Höhenmeter Abfahrt mit Single-Trails, womit die Strapazen schnell vergessen waren. Am letzten Tag war die Vorfreude auf den Gardasee schon deutlich zu spüren und es wurden nochmal alle Kräfte für die Fahrt zum Tremalzo mobilisiert. Die Abfahrt von dort nach Limone zählt wohl zu den atemberaubendsten MTB-Strecken am Gardasee. Insgesamt kamen so in fünf Tagen rund 300 Kilometer und 5000 Höhenmeter zusammen.

Icon Vergrößern Insgesamt rund 300 Kilometer kamen bei der DAV Mountainbiketour an den Gardasee zusammen. Foto: Christian Treml Icon Schließen Schließen Insgesamt rund 300 Kilometer kamen bei der DAV Mountainbiketour an den Gardasee zusammen. Foto: Christian Treml