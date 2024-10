Autofahrerin fährt auf Auto mit Anhänger auf

Ein Auffahrunfall mit Totalschaden hat sich am Samstag beim Aichacher Stadtteil Walchshofen ereignet. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein Auto mit Anhänger von Inchenhofen her kommend gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße AIC1 unterwegs. Auf Höhe des Aichacher Stadtteils Walchshofen bog er dann nach rechts in einen Feldweg ab. Die hinter ihm fahrende Autofahrerin bemerkte dies zu spät, so dass sie nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte und auf den Anhänger aufprallte, heißt es im Polizeibericht.

Beifahrerin wird nach Unfall bei Walchshofen ins Krankenhaus gebracht

Die Beifahrerin der Frau wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Anhänger und das ziehende Fahrzeug wurden nur leicht beschädigt.

Da beim Auto der Frau Kühlflüssigkeit und Motoröl ausgetreten war, musste die Straße von der Freiwilligen Feuerwehr Walchshofen gereinigt werden. (bac)