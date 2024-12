Wenn ein Baum bei der Partnersuche hilft

Eine Führung durch die Sonderausstellung „Holz macht Sachen!“ bietet das Stadtmuseum Aichach am Sonntag, 22. Dezember, an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Kasse im Stadtmuseum. Die Führung und der Eintritt sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besucherinnen und Besucher gehen auf eine Entdeckungsreise und lernen die jahrtausendealte Beziehung zwischen Baum und Mensch neu kennen. Ob nachhaltiges Spielzeug oder ein Modell, das neueste Forschungsergebnisse zeigt – die Ausstellung erlaubt unterschiedlichste Perspektiven auf das Thema.

Wer an die „Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23701 Eutin“ schreibt, sucht einen Partner oder eine Partnerin. Die Deutsche Post stellt dem Baum Briefe und Karten zu, der Briefkasten ist ein Astloch. Jeder darf die Briefe herausnehmen, sie öffnen, lesen und beantworten. Daraus sind sogar schon einige Ehen hervorgegangen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die mehr als 500 Jahre alte Bräutigamseiche hat einen Stammumfang von 5Metern, eine Höhe von 25 Metern und eine Krone mit einer Weite von 30 Metern. In der Ausstellung ist ein „Stellvertreter“ zu sehen – ein Modell mit den einzigartigen Details dieses Baums: dem schützenden Zaun, der Leiter und dem Astloch. Dieses ist am Original in drei Metern Höhe und macht das Geheimnis der Bräutigamseiche aus. Es wurde zunächst heimlich als toter Briefkasten genutzt, ab 1891 öffentlich. Seit 1927 wird es offiziell von der Post bedient, seit 1993 hat der Baum seine eigene Postleitzahl.

Die Sonderausstellung zeigt aber nicht nur Exponate und vermittelt Wissenswertes rund um Holz, Baum und Wald, sondern will auch Erlebnisse bieten. Wie riechen Bäume, wie fühlen sich die verschiedenen Holzarten an, wie klingt ein hölzernes Froschkonzert? Das uns vieles mehr erfahren Interessierte im Stadtmuseum Aichach. (AZ)