Wie die Burgkirche in Oberwittelsbach wieder auferstanden ist

Plus Die Sanierung der Burgkirche im Stadtteil Oberwittelsbach ist nach knapp zehn Jahren fast abgeschlossen. Am Ostersonntag wird der erste Gottesdienst gefeiert.

Von Erich Echter

Nach über neunjähriger Renovierung erstrahlt die Burgkirche Maria im Siege im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach wieder in neuem Glanz. Am Ostersonntag feiert die Pfarrgemeinde dort den ersten Gottesdienst. Vorausgegangen ist eine aufwendige Generalsanierung des rund 800 Jahre alten Baudenkmals. Das Kirchenschiff mit Strebepfeilern und einem Satteldachturm wurde laut Bauamt um 1420 errichtet. Die ehemalige Burgkirche „Beatae Mariae Virginis“ steht dabei auf den Resten des 1209 zerstörten Stammsitzes der Wittelsbacher. Das Hochadelsgeschlecht regierte fast 740 Jahre in Bayern. Wir blicken auf die Sanierungsarbeiten zurück.

Foto: Erich Echter

Am 8. September 2013 informierte das Staatliche Bauamt die Oberwittelsbacher bei einer Informationsveranstaltung in der Burgkirche über die anlaufenden Arbeiten. Wer wollte, konnte den Dachstuhl begutachten und sich über die Schäden am Gewölbe informieren. Bereits im Jahr 2005 wurden Schäden am Tonnengewölbe des Langhauses festgestellt. 2008 fiel ein 800 Gramm schwerer Steinbrocken auf die Empore. Doch es dauerte bis 2014, bis die Generalsanierung des Kulturdenkmals begann. Ins Rollen kamen die Sanierungsarbeiten durch einen Brief der Kirchenverwaltung mit dem Wunsch, den Altarraum neu zu gestalten und den Innenraum zu renovieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

