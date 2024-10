Wie geht's weiter nach der Schule? Hier bekommen Jugendliche Tipps

Der Schulabschluss rückt für viele Jugendliche näher und damit wird zugleich die Frage nach der richtigen Berufswahl präsenter. Orientierung und fundierte Informationen sind in dieser Phase von großer Bedeutung. Eine Gelegenheit, sich umfassend über verschiedene Ausbildungswege zu informieren, bietet der 17. Berufsfindungstag, der am Samstag, 12. Oktober, in Aichach stattfindet.

Über 80 Ausbildungsbetriebe der Region treffen sich dort laut einer Mitteilung mit interessierten Schülerinnen und Schülern, um Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit zu knüpfen und berufliche Perspektiven zu entwickeln. Die vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach ins Leben gerufene Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als viel gefragte Anlaufstelle für Berufsorientierung etabliert. Auch dieses Jahr übernimmt Kathrin Haimer, Geschäftsführerin der Haimer GmbH aus Igenhausen, zusammen mit ihrem Team die Organisation und Umsetzung des Berufsfindungstags.

Das Bewerberforum ist beim Berufsfindungstag besonders gefragt

An den Info-Ständen können sich die Jugendlichen über mehr als 150 Ausbildungsberufe informieren – von Handwerk und sozialen Berufen bis hin zu kaufmännischen Tätigkeiten und Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr. Die Jugendlichen erhalten eine persönliche Beratung und praxisnahe Einblicke, die dabei helfen, gut vorbereitete Entscheidungen für den eigenen Karriereweg zu treffen.

Ein Höhepunkt ist das Bewerberforum, das aufgrund des großen Interesses der vergangenen Jahre erneut angeboten wird. Dort können Schülerinnen und Schüler ihre Bewerbungsmappen kostenlos von erfahrenen Personalverantwortlichen überprüfen lassen und erhalten für den Bewerbungsprozess hilfreiche Tipps. Damit bietet die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, sich auf den Start ins Berufsleben vorzubereiten.

Der Berufsfindungstag findet am Samstag, 12. Oktober, von 9.30 bis 13 Uhr in der Vierfachturnhalle des Deutschherren Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)