Wird Bauland in Untermauerbach ausgewiesen?

Am Untermauerbacher Ortsrand will eine Bürgerin ein Einfamilienhaus bauen. Das Problem: Das Grundstück liegt im Außenbereich. Sie hat deshalb beantragt, mit einer Ortsrandsatzung Baurecht zu schaffen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats, der in der Sitzung auch über Bauland in Oberbernbach und Griesbeckerzell sprach, war sich einig, dass eine Bauleitplanung für eine größere Fläche erstellt werden soll – vorausgesetzt, die Eigentümer machen mit.

Bauamtsleiterin Carola Küspert wies zuvor darauf hin, dass bei Planungen, die auf die bloße Umsetzung einzelner Bauvorhaben abzielen, von einer sogenannten „Gefälligkeitsplanung“ auszugehen sei. Das sei rechtlich unzulässig. Eine Lösung könnte sein, den Geltungsbereich deutlich zu erweitern: um das komplette Grundstück und ein weiteres, das nördlich daran angrenzt. Etwa 15 Bauplätze könnten dann mittels eines Bebauungsplans entstehen und das große Baulandmodell der Stadt käme zum Tragen. Erschlossen werden könnte das Baugebiet über die Straße „Eichberg“.

Ortssprecher: Bedarf in Mauerbach nicht so groß

Ortssprecher Daniel Stegmair (CSU) gab zu bedenken, dass der Bedarf in Mauerbach bei etwa einem Bauplatz pro Jahr liege. Deshalb war ihm das Baugebiet insgesamt zu groß. „Ich glaube, dass das Untermauerbach nicht verträgt“, sagte er. Untermauerbach hat zusammen mit Obermauerbach knapp 590 Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Bauausschuss war allerdings einstimmig dafür, es zu versuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den beiden Grundstückseigentümern zu sprechen. Kommt keine Einigung zustande, plädierte Georg Robert Jung (FWG) entgegen dem Vorschlag der Verwaltung dafür, dann über eine Ortsrandsatzung zu sprechen.

