Wunschsterne erfüllen Kindern Wünsche

Die Kinder der Aichacher Tafel bastelten im Familienstützpunkt Aichach Wunschsterne. Sie durften sich einen Wunsch in Höhe von maximal 20 Euro aussuchen, ihn auf den Stern schreiben, malen oder kleben. Viele unterschiedliche Wünsche sind entstanden, die nun dank der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Juzo in Aichach erfüllt werden konnten. Im Café für Alle des Familienstützpunktes werden die Geschenke an die Kinder verteilt.

