Aichach

vor 17 Min.

Zinstal hinterlässt Spuren in Bilanz der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen

Plus Die Niedrigzins-Dekade hat dem Bankhaus ein enormes Wachstum vor allem im Baukreditgeschäft beschert. Verdient hat sie dabei aber wenig – das soll sich ändern.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Birgit Cischek, Rainer Wörz und Michael Appel sind schon ein paar Jahre im Geschäft - so einen steilen Zinsanstieg wie seit Anfang 2022 haben die drei Vorstände der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen (wie alle Banker) in ihren Berufskarrieren aber noch nicht erlebt. Die rund vier Prozentpunkte mehr innerhalb eines Jahres haben eine Niedrigzins-Dekade abrupt beendet, den Traum vom Eigenheim für viele Häuslebauer platzen lassen, gleichzeitig die Goldgräberstimmung in Sachen Immobilien ausgetrocknet. Die Zinswende hat das Geldgeschäft sozusagen vom Kopf zurück auf die Füße gestellt. Sie ermöglicht der Sparkasse und den anderen Bankhäusern nämlich auf der anderen Seite auch wieder, mit ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell Geld zu verdienen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen