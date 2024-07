"Zombiedroge" Fentanyl: Besucherin schmuggelte Pflaster in JVA Aichach

Plus Wegen der Schmerzen ihrer inhaftierten Tochter bringt eine 61-Jährige bei einem Besuch Fentanylpflaster mit. Dafür landen beide vor dem Aichacher Amtsgericht.

Die USA sehen sich mit einer der schlimmsten Drogenkrisen jemals konfrontiert: Allein 2021 starben fast 110.000 Menschen an Überdosen. Haupttreiber: das synthetische Opioid Fentanyl, das häufig ohne Wissen der Konsumenten anderen Drogen beigemischt wird. Da lässt es aufhorchen, wenn im beschaulichen Wittelsbacher Land von diesem Wirkstoff die Rede ist: Fentanyl dient in minimalen Dosierungen auch als Schmerzmittel. Das wurde einem Mutter-Tochter-Gespann zum Verhängnis, die sich wegen Fentanylpflastern vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten mussten.

Die Pflaster hatte die 61-jährige Mutter ihrer 34-jährigen Tochter – beide aus Nürnberg – im Juli 2023 versucht, bei einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Aichach einzuschmuggeln. Die heroinabhängige Tochter – die aufgrund ihrer Suchterkrankung eine Substitutionsbehandlung erhält – verbüßte dort aufgrund von Betäubungsmitteldelikten eine Haftstrafe. Bei einer Substitutionstherapie werden bei Menschen mit Drogenabhängigkeit anstelle der Drogen gesetzeskonforme Medikamente eingesetzt, um entweder eine komplette Drogenfreiheit oder zumindest eine Schadensbegrenzung herbeizuführen. Vor Gericht räumten beide ohne Umschweife die Vorwürfe ein.