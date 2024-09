Zuwachs im Aichach Einzelhandel: Der Trend-Shop feiert Eröffnung

Aichachs Innenstadt ist wieder um eine Einkaufsmöglichkeit reicher. Sie befindet sich im früheren Rübsamen gleich neben dem Rathaus. Dort feierte am Donnerstag das Bekleidungsgeschäft Trend-Shop Eröffnung. In den Räumen herrschte gleich am Vormittag reger Betrieb.

Das bestätigte stellvertretende Geschäftsführerin Ellen Festl von der Eigentümerfamilie aus Pfaffenhofen/Ilm zwei Stunden nach der Eröffnung. Das Geschäftsgebäude am Rathaus ist für das Unternehmen vorerst eine Ausweichstätte. Denn der Trend-Shop in Schrobenhausen musste vorübergehend geschlossen werden. An dem Gebäude ist eine Sanierung der Hochwasserschäden nötig.

Trend-Shop-Eröffnung: Kundinnen reagieren positiv

Bei der Kundschaft kommt das neue Angebot offenbar gut an. Kundinnen berichteten, sie hätten sich gefreut, dass am Stadtplatz nun wieder ein Bekleidungsgeschäft eingezogen sei. Positiv wurde auch die Herren-Abteilung im ersten Stock beurteilt.

Ellen Festl registrierte die Resonanz positiv: „Man merkt, dass das Interesse der Leute da ist.“ Trend-Shop ist vorläufig befristet in Aichach. Der Mietvertrag läuft bis Ende März. Was eine Verlängerung anbelangt, sei „noch alles offen“, war von Festl zu hören.