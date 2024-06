Zwei Radfahrer stoßen zusammen: Einer begeht Unfallflucht

In Aichach ereignet sich ein Unfall mit zwei Radfahrern. Ein 72-Jähriger wird verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte hilft dem Mann zwar, haut dann aber ab.

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer ist es am Montag in Aichach gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 72-jähriger Radfahrer gegen 11.15 Uhr die Flurstraße in Richtung Holzgartenstraße und wollte in diese einbiegen. Hierbei kam dem 72-Jährigen ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Die beiden Radfahrer prallten zusammen.

Unfall in der Aichacher Flurstraße zwischen zwei Radfahrern

Nach Polizeiangaben stürzte der 72-Jährige dabei und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer half dem 72-Jährigen auf, verweigerte aber die Angabe seiner Personalien und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)