Uschi Glas und Marianne Sägebrecht kommen zum Aichacher Filmfestival

Beim Aichacher Filmfestival dreht sich alles um das Thema „Liebe“. Zum elften Mal findet die Benefizveranstaltung des Rotaryclubs Schrobenhausen-Aichach im Aichacher Cineplex-Kino statt. Sie beginnt am Montag, 13. Oktober, und dauert bis Samstag, 18. Oktober. Der gesamte Erlös aus Eintrittsgeldern, Sponsorenbeiträgen, Tombola, Speisen- und Getränkeverkauf sowie Spenden kommt erneut sozialen Projekten zugute.

Seit 2015 bereichert das Festival den Aichacher Kulturkalender und zieht jährlich Filmfreunde in seinen Bann. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren, unterstützt von der Stadt Aichach und der Kinobetreiberfamilie Rusch, ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Festival-Präsident Dieter Nitzsche verspricht große Emotionen, spannende Filmkunst sowie prominente Ehrengäste.

Regisseur Marcus O. Rosenmüller kommt zum Abschluss des Aichacher Filmfestivals

Ihr Kommen fest zugesagt haben bereits die Schauspielerinnen Marianne Sägebrecht und Uschi Glas, zwei Produzententeams sowie zum Festivalabschluss der Regisseur Marcus O. Rosenmüller. Im Rahmenprogramm ist bei der großen Tombola erneut jedes Los mit einem Gewinn verbunden. Als Hauptpreise gibt es unter anderem einen Rundflug über Aichach, einen Kaffeevollautomaten und ein Wochenende mit einem E-Auto zu gewinnen.

Auf der Leinwand sind fast ausschließlich aktuelle Filme mit guten Bewertungen zu sehen. Das Programm im Überblick:

Montag, 13. Oktober – Eröffnungsabend mit Tom & Flo

Den Auftakt ab 19 Uhr umrahmt das Aichacher Musiker-Duo Tom & Flo, das mit dem Sound der 60er-Jahre auf das Festival-Motto „Liebe“ einstimmt. Im Anschluss läuft die brandneue bayerische Komödie „Karli & Marie“ (2025) mit Luise Kinseher und Sigi Zimmerschied in den Hauptrollen. Erwartet werden Gäste aus dem Produktionsteam der Münchner Firma Perathon und vielleicht auch die Schauspielstars selbst.

Dienstag, 14. Oktober – Gefängniskino und bewegende Geschichten

Am Nachmittag heißt es „Filmfestival goes Frauengefängnis“ mit dem Kultfilm „Zuckerbaby“ und Ehrengast Marianne Sägebrecht. Am Abend stehen zwei Filme auf dem Programm: die Tragikomödie „Ganzer Halber Bruder“ mit Christoph Maria Herbst (Kinostart: September 2025) und das aktuelle Drama „Der Salzpfad“ mit Gillian Anderson und Jason Isaacs.

Mittwoch, 15. Oktober – Film-Cafe und Kinofreunde-Abend

Am Nachmittag zum Film-Café zeigt das Festival erneut „Karli & Marie“ sowie zeitgleich den Dokumentarfilm „Typisch Emil – Vom Loslassen und Neuanfangen“ über das Lebenswerk des Schweizer Kult-Kabarettisten Emil Steinberger. Die Kinofreunde Aichach präsentieren am Abend ebenfalls ein Doppelprogramm: das emotionale Drama „Die Gesandte des Papstes“ (Kinostart: September 2025) über das Lebenswerk der Francesca Cabrini im New York der 1890er-Jahre sowie die deutsche Tragikomödie „Was Marielle weiß“ (2025), die mit einer telepathisch begabten Tochter für turbulente Familienmomente sorgt.

Donnerstag, 16. Oktober – Uschi Glas und Abend der Behörden

Im öffentlichen Programm läuft die Komödie „Club der einsamen Herzen“ mit Hannelore Elsner, Jutta Speidel und Ehrengast Uschi Glas, die an diesem Abend persönlich Fragen beantworten wird. Beim Behördenprogramm stehen zur Auswahl „Ganzer Halber Bruder“ (2025), „Der Buchspazierer“ (2024) mit Christoph Maria Herbst und der Publikumserfolg „Willkommen bei den Hartmanns“ aus dem Jahr 2016.

Freitag, 17. Oktober – „Neuanfänge“ hinter Gittern Im Frauengefängnis wie auch am Abend im Cineplex-Kino wird die Vorpremiere von „Heute fängt mein neues Leben an“ gezeigt. Produzentin Anja Föringer stellt den neuen Hager-Moss-Film persönlich vor. Im Zentrum steht Amelie, die nach einer Haftstrafe einen Neuanfang wagt und dabei auf die Kraft der Liebe setzt.

Samstag, 18. Oktober – Familienkino und Regisseur-Besuch beim Festivalfinale

Am Nachmittag gehört die Leinwand den jungen Filmfans: Mit einer Videobotschaft von Bestsellerautorin Margit Auer wird der vierte Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ (Kinostart: September 2025) gezeigt. Zum Festivalabschluss am Samstagabend erwarten die Rotarier den bekannten Regisseur Marcus O. Rosenmüller. Gezeigt werden sein Drama „Jedes Jahr im Juni“ (2013) sowie sein aktueller Spielfilm „Münter & Kandinsky“ (2024).

Viele Schulen haben sich bereits für das Schulprogramm beim Filmfestival angemeldet

Für das Schulprogramm, das an den Vormittagen des Festivals läuft, haben sich bereits zahlreiche Schulen aus dem Wittelsbacher und Schrobenhausener Land angemeldet. Unter anderem stehen Filme wie „Ballon“ (mit geplantem Besuch eines Ehrengastes), „Ein Tick anders“, „Culpa mia 2 – Deine Schuld“, „Das Lehrerzimmer“ und „Der Buchspazierer“ zur Auswahl.

Weitere Informationen und kostenlose Programmhefte gibt es im Aichacher Cineplex-Kino, in der Stadt-Info am Stadtplatz 40 sowie im Internet unter www.filmfestival-aichach.de.